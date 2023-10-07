عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالته هادفة للمجتمع.. رئيس القومي للمرأة تشيد بمسلسل الفريدو بعد عرضه

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحية كبيرة للفنانة القديرة إلهام شاهين وكل القائمين على مسلسل "الفريدو" الذي عرض على قناة "ON"، لنقلهم بكل حرفية متاعب مرضي الزهايمر.

وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلي للمريضة فى المراحل الأولى إلى آخر يوم فى هذه الرحلة، موضحة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة الدور لتجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين فى عيونها تجاه من تحب.. وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى التحية والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع فى صورته الحقيقية. 

واختتمت مايا مرسي، كلامها: "مبروك لكل من شارك فى هذا العمل وتحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع".

مسلسل الفريدو

جدير بالذكر أن مسلسل "الفريدو" حقق انتشاراً كبيراً ونسبة مشاهدة كبيرة  منذ عرض حلقته الأولى على قناة "ON"، ولاقى استحسان الجمهور والنقاد وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي

 وشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.

مايا مرسي الدكتورة مايا مرسى المجلس القومى للمرأة إلهام شاهين مسلسل ألفريدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

موضوعات متعلقة

في ذكرى بليغ حمدي.. قصة مثيرة حول أغنية "أنساك" لـ أم كلثوم

إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات في قاعة ألبرت الملكية بلندن

ربنا بيختار الطيبين.. إبرام سمير نجم فريق مسرح مصر ينعى صديقه محمد بطاوي

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

اللهم لا تفجعني.. منشور مؤثر لنجم فريق مسرح مصر قبل وفاته

طرح تذاكر حفل أصالة المرتقب بالسعودية.. اليوم

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز النموذجي لخدمات قطاع الأحوال المدنية بالعاصمة الإدارية.. صور

دعوات دولية لوقف التصعيد وأوروبا تدافع عن دولة الإحتلال

رجعناهم بالكستور زمان.. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ويصفع نتنياهو

طوفان الأقصی.. هآرتس: الجيش فشل في استعادة أي منطقة من المقاومة الفلسطينية

عاجل| إسرائيل تبدأ في شن غارات جوية وصاروخية على قطاع غزة.. شاهد

قطر: إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد بسبب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ