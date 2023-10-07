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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد إيران على هجوم المقاومة الفلسطينية ومعارك طوفان الأقصى

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني

أعرب مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي عن دعمه للهجوم الفلسطيني المسلح على الإسرائيليين اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية التابعة للدولة.

واعتبرت إيران أن الهجوم الفلسطيني حق مشروع للمقاومة ضد الاحتلال.


صرح نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف لوكالة ريا نوفوستي اليوم السبت أن روسيا على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وتدعو الجانبين إلى وقف فوري لإطلاق النار.

على النقيض من كل المواقف الداعمة أو المحايدة، انحازت أوكرانيا للغرب وأمريكا، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن أوكرانيا “تدين بشدة الهجمات المستمرة ضد إسرائيل، بما في ذلك الهجمات الصاروخية ضد السكان المدنيين في القدس وتل أبيب”.

وأضافت: “نعرب عن دعمنا لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها”.

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