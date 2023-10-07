الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة وعملياتها بالضفة إلى 198 شهيدا و 1610 إصابة.

وأوضحت أن أخرهم كان إصابة شابين في الضفة الغربية بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شابين بجروح حرجة في الرقبة والصدر برصاص الاحتلال وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان ومنازل المواطنين، في المخيم.