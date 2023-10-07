انتهاكات الاحتلال مستمرة.. إصابة عشرات الفلسطينيين في الخليل والقدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة شابين بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة االفلسطينية بإصابة شابين بجروح حرجة في الرقبة والصدر برصاص الاحتلال وصلتا إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

وأصيب العشرات بحالات اختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الشبان ومنازل المواطنين، في المخيم.

وأصيب عدد من المقدسيين أحدهم بجروح خطيرة،، بمواجهات مع الاحتلال اليوم، في مخيم شعفاط والعيسوية شمال القدس المحتلة، وفي حيي الصوان والطور شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية في مخيم شعفاط، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب أحد الشباب الفلسطينين ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة في صدره، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بعد اقتحام المخيم، كما اقتحمت حيي الطور والصوان وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، واعتدت على عدد من الفلسطينين، كما اندلعت مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ،في وقت سابق من اليوم ، بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة وعملياتها بالضفة إلى 198 شهيدا و 1610 إصابة.