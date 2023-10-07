حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف ورفع الإشغالات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة حوائط بالطوب الأحمر على مساحة ٥٠م تقريبا بتل الرخم التابعة للوحدة المحلية بالعباسة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لطبقة خرسانية أرضية على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا لإقامة كافتريا بالمخالفة بحى المستشارين - منطقة دلتا القلب السلام.

وفي مركز منيا القمح تم تنفيذ الإزالة الفوريه لحالة بناء سور بالطوب الدبش على مساحة 200متر خارج الحيز العمراني بشارع النزهه بمنيا القمح وتمت الازالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وحفاظاً على السيولة المرورية شنت رئاسة حى أول الزقازيق وبالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى حملة لرفع الإشغالات بشارع الحلقه وشارع الجيش لإلزام الباعة وأصحاب المحلات بالتواجد داخل محلاتهم وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق.

وحفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة تمكنت رئاسة حي ثان الزقازيق من إزالة ١١ لوحة إعلانية مخالفة بشارع الفتح وشارع طلبه عويضه والمساكن التعاونية وتم التحفظ على اللوحات المخالفة وإيداعها بمخازن الحي بالتعاون مع قسم الإناره وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.