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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد توجيه المحافظ | إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة سور طولي علي مساحة ٢٠م بقرية عمريط وانفاذ القانون على المخالفين وفي مركز بلبيس بالوحدة المحليه بأولاد سيف تم التصدي لحالة تعدي ببناء سور من الطوب الدبش علي الارض الزراعية بقرية اولاد مهنا علي مساحة 175 متر تقريبا وتمت الازاله كلياً علي نفقه المخالف.

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وفي مركز ديرب نجم بالوحدة المحلية ببهنيا تم ازالة تعدي بعزبة حرب التابعة للوحدة المحلية ببهنيا بمساحة ( ٢١م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحليه بملامس تم إزالة فوريه لسور مخالف بمساحة 15متر خارج الحيز العمراني بقرية الولجا التابعة للوحدة المحلية بملامس وتمت الازالة كليا واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالف.

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