985 إصابة في صفوف الاحتلال جراء هجوم المقاومة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن ما لا يقل عن 985 شخصًا أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل اليوم، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأدميرال دانييل حجاري، أن حركة حماس أسرت عددًا من الجنود الإسرائيليين كرهائن في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال حجاري في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن جنودًا إسرائيليين قتلوا أيضًا خلال هجمات المقاومة الفلسطينية، موضحًا أن حماس فتحت أبواب الجحيم في قطاع غزة.

ولم يتم تقديم أرقام عن عدد الرهائن أو الجنود الذين قتلوا.

وأوضح أنه لا يزال هناك 22 موقعًا للقتال المستمر في جنوب إسرائيل، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في بئيري وأوفاكيم"، لافتًا إلى أن حماس شنت هجومًا مزدوجًا في الجنوب وأطلقت أكثر من 2500 قذيفة صاروخية.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتعمل على مسح كل واحدة منها، مشيرًا إلى أنه تم نشر أربع فرق على الحدود، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل.