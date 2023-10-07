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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل توجد تهديدات من طوفان الأقصى؟.. الرعب يجتاح اليهود في أمريكا

اليهود في أمريكا
اليهود في أمريكا

حثت شبكة المجتمع الآمن، التي تنسق أمن الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية، على اليقظة، بعد العملية الفلسطينية “طوفان الأقصى” على إسرائيل.

 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكدت المجموعة عدم وجود تهديدات لليهود الأمريكيين تتعلق بالعملية الفلسطينية في إسرائيل.


وأضافت المجموعة أنها تنسق الإجراءات الأمنية مع جهات إنفاذ القانون وشركاء آخرين، داعية المنشآت اليهودية إلى مراجعة البروتوكولات الأمنية وتنفيذها، والحفاظ على التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون”.

 

وقال مايكل سبيشت، المشرف على بلدة رامابو بنيويورك، إن الشرطة في المدينة، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان اليهود، تزيد من دورياتها “لضمان سلامة السكان خلال هذه الأزمة”.

كواليس طوفان الأقصى

وفي وقت سابق، أعلن مكتب وزير دفاع الكيان الصهيوني يوآف جالانت، اليوم السبت، أنه تحدث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن العملية الفلسطينية الأخيرة على إسرائيل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جالانت لأوستن: "يعمل الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع حاليًا على هزيمة الحركة والدفاع عن مواطنينا، مضيفًا: "نحن على استعداد لتوسيع عملياتنا".

وخلال المكالمة، التي طلبها الوزير أوستن، قدم جالانت تفاصيل الأحداث الأخيرة في إسرائيل والعمليات التي نفذها جيش الاحتلال ومؤسسة الدفاع، حسبما ذكر مكتبه.

أمن الجاليات اليهودية إسرائيل طوفان الأقصى أمريكا الشمالية تايمز أوف إسرائيل

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