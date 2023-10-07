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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: جمود الوضع السياسي فاقم الأمور في الأراضي المحتلة

فلسطين
فلسطين

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الأوضاع في الأراضي المتحلة، قائلا: "مشهد متوقع نتيجة جمود الوضع السياسي واستفزازات الجانب الإسرائيلي".

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وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الحكومة اليمينية المتطرفة لم تدخرا جهدا عبر الأشهر الماضية للقيام بعمليات استفزازية والتعدي على المقدسات الإسلامية".

وأشار السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن غياب الأفق السياسي والممارسات العنيفة واقتحام المدن الفلسطينية كان سببا رئيسيا في تفجر الأوضاع".

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