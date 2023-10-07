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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعضاء بالبرلمان الأوروبي يشيدون بمصر: السيسي يتبع سياسة تاريخية لتحديث الدولة

عضو بالبرلمان الأوروبي
عضو بالبرلمان الأوروبي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لإشادة عضو بالبرلمان الأوروبي بمصر والإنجازات التي تحدث في كافة القطاعات، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

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وقال تيريه ماريانيه عضو البرلمان الأوروبي بلجنة العلاقات الخارجية :" مصر أحد ركائز الشرق الأوسط وأفريقيا وفاعل مؤثر على الصعيد العالمي".

وأضاف تيريه ماريانيه:" بدأ الرئيس السيسي سياسة تاريخية لتحديث بلاده".

وتابع تيريه ماريانيه:" مصلحة الاتحاد الأوروبي تكمن وبلا نقاش في تكثيف الشراكة مع مصر والعمل مع القاهرة لمكافحة ضغط الهجرة ، وينبغي أن نستمع إلى نداء وزير الخارجية المصري الذي طلب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بزيادة حجم المساعدات المالية لمصر لمواجهة الأعباء الإضافية الناجمة عن التدفق المتزايد للمهاجرين إلى البلاد".

واكلم تيريه ماريانيه:" هذا ما يمكن أن نقترحه بدلا من التوقيع على قرارات تتجاهل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والحوار الوطني والإفراج عن آلاف السجناء من قبل لجنة العفو الرئاسي ".

ومن جانبه قال ماكسمليان كيرا عضو البرلمان الأوروبي بلجنة حقوق الإنسان:" الآن لدينا القرار الرابع ضد مصر خلال 4 سنوات ومن المضحك أنه عندما كان الإخوان في السلطة لم يمثل مرسي أي مشكلة للأوروبيين ".

 وأضاف كيرا :" هذا يعني أن مرسي وأعوانه ساعدوا في البداية في التغلب على نظام مبارك والقفز على السلطة والنتيجة كانت تدمير البلاد بشكل كبير واضطر الجيش للتدخل كي يحمي حقوق الإنسان والأقليات ".

وتابع ماكمليان كيرا:" الشيء الوحيد الذي يعرفه البرلمان الأوروبي هو ان يشن هجوما جديدا على مصر كل عام بسبب حالات فردية لا يُعرف تفاصيلها الدقيقة ".

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