مدرب منتخب مصر للكرة الشاطئية: قادرون على الظهور بشكل مميز في كأس العالم

أكد مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، أن منتخب مصر قادر على الظهور بشكل مميز في كأس العالم.

قال مصطفى لطفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك جهود كبيرة لتجانس اتحاد الكرة في تلبية احتياجات منتخب مصر".

وأضاف: "مجموعتنا في كأس العالم متوازنة".

واختتم: "16 منتخبا في كأس العالم قادرين على حصد اللقب".

في سياق أخر جاءت نتائج قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 15 وحتى 25 فبراير من العام المقبل. ووقع المنتخب الوطني مع المنتخب الإماراتي صاحب الأرض فى المجموعة الأولى مع كل من إيطاليا وأمريكا.



المجموعة الرابعة: المنتخب العماني والبرازيل والبرتغال والمكسيك.



وضمت المجموعة الثانية: منتخبات إسبانيا، وإيران، وتاهيتي، والأرجنتين.



أما المجموعة الثالثة فتضم كلا من: منتخب اليابان، والسنغال، وبيلاروسيا، وكولومبيا.

