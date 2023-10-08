مفاجأة.. بن شرقي يقترب من العودة للزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك بشأن التعاقدات الجديدة للأبيض حال إنهاء أزمة القيد .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :عاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري لدائرة اهتمام نادي الزمالك للعودة للأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة.



ويرتبط أشرف بن شرقي بعقد مع الريان القطري لنهاية الموسم الجاري، إذ انضم للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وأضاف : "بعض من رجال الأعمال والمرشحين بانتخابات الزمالك، فتحوا باب التفاوض مع أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق بشكل مباشر لمعرفة رأيه في العودة للفريق.

وتابع : أشرف بن شرقي رحب بالعودة للزمالك خلال الفترة القادمة سواء في الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة.

واختتم : الزمالك يتطلع لحسم ملف "بن شرقي" خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم الفريق للمنافسة على لقب بطولة الكونفدرالية، مشيراً إلى أن اللاعب وعد اللجنة بالتدخل والتحدث مع مسؤولي الريان القطري لتسهيل مأمورية رحيله للزمالك .