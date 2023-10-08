بعد صدمة فوزه.. لماذا ينافس الرجال على لقب ملكات الجمال

للمرة الثانية حتى الآن، فازت امرأة متحولة جنسياً بلقب ملكة جمال البرتغال لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة الجمال الوطنية. وتم تتويج مارينا ماتشيتي، وهو ذكر بيولوجي، خلال حفل أقيم في مدينة بوربا بجنوب شرق البلاد يوم الخميس.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تبلغ مارينا 28 عامًا، وتعمل مضيفة طيران لمدة خمس سنوات. سبق لها أن فازت بمسابقة ملكة جمال بالميلا.

وبعد فوزه كتب على حسابه بإنستجرام: "فخور بكوني أول امرأة متحولة تتنافس على لقب ملكة جمال الكون في البرتغال، لسنوات عديدة لم أكن مؤهلاً للمنافسة، والآن يشرفني أن أكون جزءًا من هذه المجموعة الرائعة من المرشحين!".

رجل يفوز بلقب ملكة جمال البرتغال

لم يكن الجميع في البرتغال سعداء بانتصار ماتشيتي. وكتب روي باولو سوزا، عضو البرلمان البرتغالي، على فيسبوك: "عندما قرأت هذا الخبر، اعتقدت في البداية أنها مزحة".

وتابع: "إنه بلا شك يوم حزين بالنسبة لأولئك الشابات اللاتي حلمن بالفوز بمسابقة ملكة جمال الإناث."

ومن المقرر أن تمثل ماتشيتي البرتغال في مسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور الشهر المقبل. ستشارك في المسابقة امرأة متحولة جنسيا أخرى - ملكة جمال هولندا ريكي كولي.

يذكر أنه لا يزال تنافس الذكور البيولوجيين في مسابقات ملكات الجمال المخصصة تقليديًا للنساء يمثل قضية ساخنة في العديد من البلدان.

وفي يوليو، قال منظمو مسابقة ملكة جمال إيطاليا إنهم سيحظرون إقامة الأفراد المتحولين جنسياً. وقالت باتريسيا ميريجلياني، الراعي الرسمي للمسابقة، في مقابلة إذاعية، نقلاً عن شبكة سي إن إن: "منذ تأسيسها، نصت مسابقتي في لوائحها على أن المتسابقين يجب أن يكونوا إناث منذ الولادة".