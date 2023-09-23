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كيف فازت ملكة جمال مصر للعالم باللقب

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

صدى البلد

قدمت مذيعة صدي البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن  البلوجر سلمى الجابري لقب ملكة جمال مصر للسيدات لعام 2023، وهي ناشطة من ناشطات الجمال على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع سلمى الجابري حوالي مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي زوجة لاعب كرة منتخب مصر أحمد رمضان بيكنهام، وهو لاعب نادي سيراميكا كليوباتر أيضاً.

وشهدت علاقة سلمى بزوجها قصة حب منذ عام 2017, انتهت بزواجهما، عندما قابلها في حفل زفاف أحد الأصدقاء المشتركين بينهما.

وكان عمرها وقتها 17 عامًا بينما كان يبلغ هو من العمر 19 عامًا، وتُعرف سلمى أيضاً في الوسط الكروي.

سلمى متزوجة ولديها طفلان وهما ايميلي و زين، مما أثار تساؤل الجمهور عن كيفية حصولها على لقب ملكة جمال مصر وهي متزوجة، حيث من المتعارف عليه أن التي تحصل على لقب ملكة جمال تكون غير متزوجة؟

ولكن هناك أكثر من لقب يُمنح للسيدات سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة، ويكون للعازبات  الحق في الفوز بلقب ملكة جمال مصر للعالم.

أما المتزوجات لديهن فرصة للحصول على لقب ملكة جمال مصر العالم للسيدات، بينما يحق المطلقات الحصول على لقب MS .

ويبلغ عمر سلمى 24 عاما، تخرجت في جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام، تعمل في مجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل، ويتابعها عدد كبير من الفتيات.

وتحرص سلمى على الظهور بأحدث صيحات الموضة وتساعد الفتيات في اختيار ما يتناسب معهم، و تقوم أيضاً بتنسيق الإكسسوارات والحقائب والأحذية التي تتناسب مع كل لوك.

وفي خبر سار للمتابعات خرجت سلمى  من خلال ڤيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وأعلنت خبر تتويجها بلقب ملكة جمال مصر للسيدات لعام 2023.

وكشفت سلمى أنها كانت تحلم بلقب ملكة جمال مصر منذ كان عمرها 10 سنوات، وهي تقوم بعمل ماجستير في جامعة القاهرة الآن، وتحلم سلمى حالياً بأن تصبح مذيعة أيضاً.

وكتبت سلمى من خلال فيديو عبر انستجرام وهي ترتدي تاج ملكات الجمال: OFFICIALLY MRS EGYPT WORLD QUEEN 2023.

وأوضحت سلمى الجابري: «سأشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا نهاية العام الجاري، لكن بفكر أعتذر وأكتفي بلقب ملكة جمال مصر وترشيحي لملكة جمال العالم».

وعن الأزمة التي حدثت في وقت التتويج قالت: «للأسف لم أتسلم الجائزة خلال الحفل، لأن حصل سوء تفاهم ووالدتي دخلت في مشادة خلال حفل التتويج، لكن أنا خرجت واعتذرت بعدها علطول».

وكتبت سلمى: «أود أن اقدم اعتذر لما صدر من والدتي من سوء تفاهم في حفل الختام الناتج عن ترويج شائعات داخل قاعة الحفل، وادعاءات باطلة هدفها توتر العلاقات الطيبة بيننا وبين دكتورة آمال رزق ومنظمة miss egypt، التي ليس لها أي أساس من الصحة».

بينما كشفت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، كواليس الأزمة التي تسببت فيها والدة سلمى الجابري بعد تتويجها، وقالت إن والدة سلمى افتعلت أزمة بسبب تتويج ابنتها بعيدًا عن المسرح.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو

رنا عبدالرحمن الجابري سلمى الجابري ملكة جمال مصر ملكة

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