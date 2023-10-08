عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نولي اهتماما بتطوير قطاع المستشفيات لخدمة المواطنين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعد مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتماما كبير بالاهتمام بتطوير قطاع المستشفيات الجامعية وتوفير كل ما يحتاجه هذا القطاع من تجهيزات لخدمة المواطنين ، لاهميته في تحقيق اهدف التنمية والقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وتابع قنديل ، أن مستشفي بدر الجامعي يستقبل يوميا العديد من الحالات  سواء بالعيادات الخارجية او بقسم الطوارئ ، و ان الجامعة تحرص علي تطوير المستشفي بصفة دورية للعمل علي خدمة كافة سكان القاهرة الكبري .

واعلنت جامعة حلوان أن ما تم من تطوير حتي الان بمستشفي بدر الجامعي شمل،  تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة ، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطب جامعة حلوان العمليات الجراحية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

مصدر أمني يكشف حقيقة تصريحات صحيفة أجنبية عن الأوضاع في سيناء

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

تلبية لطوفان الأقصى.. آلاف الأردنيين يتوجهون إلى فلسطين لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي

ز

الحقوا اشتروا.. الجنيه الذهب يفقد 400 جنيه.. وعيار 18 يحقق مفاجأة

لماذا لم يناد الله النبي محمد باسمه المجرد في القرآن؟ علي جمعة يوضح

الفريق فؤد عزيز غالي| حرر مدينة القنطرة في حرب أكتوبر..وكبد العدو خسائر كبيرة على خط برليف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغيرة من الفرعون| جناح ليفربول يتجاهل محمد صلاح.. ورقم قياسي جديد بانتظاره

بفستان طاووس.. إلهام شاهين بكواليس مسلسل الفريدو تثير الجدل بالسوشيال ميديا| شاهد

شاهد| عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام وتثير الجدل على السوشيال ميديا

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن بعد التراجع.. فيديو

شكلها غريب.. دنيا بطمة تغير ملامحها بعملية تجميل جديدة .. فيديوجراف

محتاجة راجل في حياتي وبلبس مايوهات.. تصريحات نارية للفنانة انتصار |فيديو

لن تتوقع ماذا وجد أمامه.. مقطع فيديو مروع لسائق أثناء قيادته سيارته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ