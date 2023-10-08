جامعة حلوان: نولي اهتماما بتطوير قطاع المستشفيات لخدمة المواطنين

يعد مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تولي اهتماما كبير بالاهتمام بتطوير قطاع المستشفيات الجامعية وتوفير كل ما يحتاجه هذا القطاع من تجهيزات لخدمة المواطنين ، لاهميته في تحقيق اهدف التنمية والقضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وتابع قنديل ، أن مستشفي بدر الجامعي يستقبل يوميا العديد من الحالات سواء بالعيادات الخارجية او بقسم الطوارئ ، و ان الجامعة تحرص علي تطوير المستشفي بصفة دورية للعمل علي خدمة كافة سكان القاهرة الكبري .

واعلنت جامعة حلوان أن ما تم من تطوير حتي الان بمستشفي بدر الجامعي شمل، تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة ، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.