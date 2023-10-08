مزاعم إسرائيلية بتحرير رهائن بعد احتجاز المقاومة لهم

زعمت تقاريرأن القوات الإسرائيلية حررت عشرات الرهائن، من الأسر في يد مسلحين فلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأسر مقاومون فلسطينيون عددا كبيرا من الرهائن الإسرائيليين، ضمن الهجوم الذي نفذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل الأراضي المحتلة.

تم إنقاذ عشرات الرهائن في "كيبوتس بئيري" و"أوفكيم" من قبل قوات الأمن، بعدما ظلوا محتجزين لعدة ساعات.

وبحسب المزاعم فقد تم تحرير ما لا يقل عن 48 شخصا في "كيبوتس بئيري".

وبحسب حركة حماس، فإن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

وما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.