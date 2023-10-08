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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلو حماس داخل إسرائيل.. شرطة الاحتلال تعترف: مازلنا بعيدين عن إعلان النجاح

شرطة الاحتلال الاسرائيلي
شرطة الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مقاتلو حماس مازالوا داخل إسرائيل بشكل لا لبس فيه.

ووفقا لشبكة العربية، قالت شرطة الاحتلال: "لا نزال بعيدين عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين لبلدات إسرائيلية".

وقبل قليل، اعترف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصعوبة الحرب التي يواجهونها ؛متعهدا بتحويل جميع  مخابئ قادة حماس إلى "أنقاض".

وحث  نتنياهو جميع سكان غزة على المغادرة، مضيفا أن البلاد ستستخدم كل قوتها على الفور لتدمير قدرات حماس.

قال رئيس وزراء الاحتلال، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة تل أبيب الساحلية، إن "هذه الحرب ستستغرق وقتاً وستكون صعبة ولا تزال أمام إسرائيل أياما صعبة حتى ننتصر"، متوعداً بأن يستخدم الجيش كل قوته لتدمير قدرات حماس.

وأضاف: "اجتاحت قوات حماس الأراضي الإسرائيلية وبدأت حرباً قاسية وقتلت مدنيين"، مؤكدا "سوف ننتصر في هذه الحرب لكن الثمن باهظ للغاية ولا يُمكن تحمله".

الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شرطة الاحتلال مدينة تل أبيب

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