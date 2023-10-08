الصحف الإماراتية اليوم| الولايات المتحدة تبحث مع مصر وقف ضرب النار في فلسطين.. والسيسي يحذر من"حلقة مفرغة" للتوتر الإقليمي

تبناها حزب الله.. قذائف تصيب موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في مزارع شبعا

إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب

إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل غداً

عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لمدة 5 ساعات

2053 شخص لقوا حتفهم حتى الآن جراء زلزال أفغانستان

تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الخليج إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هنأ شعب دولة الإمارات بنجاح مسيرته البرلمانية والفائزين في انتخابات المجلس الوطني 2023، مؤكداً أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.



وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين، حيث بلغ مجموع الأصوات 175,487 صوتاً، بنسبة 44% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

أشارت صحيفة الاتحاد إلى تهنئة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات، بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مشيدا بالجهود التي بذلتها الدولة وأجهزتها المشرفة على العملية الانتخابية التي اتسمت بالنزاهة ، مثمنا وعي المواطن الإماراتي الذي حرص على المشاركة في هذه الانتخابات بفاعلية حرصا منه على المشاركة في بناء دولته.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الاتحاد تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت من "حلقة مفرغة" من التوتر في المنطقة، خلال اتصال السبت مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.



وأعلنت الرئاسة المصرية أن الاتصال بحث في "التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، مضيفة في بيان أن الرئيسين أعربا عن "عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث".



وأكدا ضرورة "وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح".

وقالت صحيفة البيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى، أمس السبت، محادثات مع نظيره المصري سامح شكري على أمل أن تساعد مصر في وضع حد للهجوم الذي تشنه حركة حماس ضد إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.



وشدد بلينكن خلال مكالمة مع شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر.

وذكرت صحيفة الخليج أن الولايات المتحدة وإسرائيل أجرت السبت "مناقشات معمقة" بشأن احتياجات المساعدات العسكرية لإسرائيل في مواجهة هجوم حماس، على ما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وأشار المسؤول إلى امكان أن يُصدر الجانب الأمريكي الأحد إعلانا في هذا الإطار، لكنه أقر بأن الولايات المتحدة تشهد وضعا برلمانيا معقدا، إذ يعاني أحد مجلسَي الكونغرس شللا بعد إقالة زعيمه الجمهوري.

وقال إنه بدون وجود رئيس لمجلس النواب "سيكون هذا وضعا غير مسبوق سيتعين علينا إدارته".

وأشارت صحيفة الامارات اليوم إلى اعلان وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الاثنين.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن القرار يشمل أماكن التعليم الخاص أيضاً، وذلك في أعقاب توجيهات "قيادة الجبهة الداخلية".

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

أوضحت صحيفة البيان اعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان انطلقت منها قذائف مورتر عبر الحدود صوب إسرائيل.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم بالصواريخ والقصف المدفعي على منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المدفعية "تقصف حالياً المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها.. قوات الدفاع اتخذت إجراءات للاستعداد لمثل هذا الاحتمال وستواصل العمل في كافة المناطق في كل وقت تقتضيه الضرورة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

دوليا، قالت صحيفة الخليج إن شركات طيران عدة ألغت عشرات الرحلات إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته فصائل فلسطينية على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن غوريون الدولي المنشورة على الإنترنت. ومن بين هذه الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، لوفتهانزا و«راين إير» وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية.



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير "جميع سبل الدعم المناسبة" عقب شنّ حركة (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا "أي طرف آخر معاد لإسرائيل" من انتهاز الفرصة.

وأضاف بايدن في تعليقات منددة بالهجوم وبثها التلفزيون "لن نتقاعس أبدا عن مساندتها"، مشيرا إلى إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفيا مع بنيامين نتانياهو يوم السبت لعرض الدعم الأميركي، وذكر الرئيس الأميركي في بيان بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

ذكرت صحيفة الخليج أن الصين عبرت، الأحد، عن قلقها العميق جراء التصعيد الذي خلف مئات القتلى بين الفلسطينيين وإسرائيل، حاضة جميع الأطراف على ضبط النفس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات بين فلسطين وإسرائيل وتدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فوراً وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر».

أفادت صحيفة الاتحاد بأن حركة المرور على جسر القرم استؤنفت، اليوم الأحد، عقب توقفها لمدة خمس ساعات، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أنه "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم"، وذلك بعد الإعلان عن تعليق حركة المرور على الجسر، يوم أمس السبت في الساعة 2105 بتوقيت موسكو.

ولفتت صحيفة الخليج إلى ارتفاع حصيلة القتلى من جراء زلزال أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان إلى أكثر من 2053 شخصاً، إضافة إلى إصابة 9240 شخصاً وتضرر أو تدمير 1328 منزلاً، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.