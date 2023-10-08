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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

إعصار كوينو يتوغل
إعصار كوينو يتوغل في الصين

اتجه الإعصار كوينو، الذي ضرب تايوان بأمطار ورياح الأسبوع الماضي، جنوبا فوق البحر قبالة ساحل إقليم قوانجدونج الصيني في طريقه إلى جزيرة هاينان السياحية دون أن تتغير شدته تقريبا عن اليوم السابق.

ووفقا لوكالة "رويترز"،لم يكن كوينو قد وصل إلى اليابسة على الساحل الصيني وحتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، ليحتفظ بقوته فوق المياه على بعد نحو 455 كيلومترا شمال شرقي مدينة تشانجيانج في قوانجدونج، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.

ولا يزال كوينو تصاحبه رياح عاصفة تصل سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يتجه ببطء جنوبا على طول ساحل قوانغدونغ بسرعة تتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات في الساعة على أن يضعف تدريجيا مع وصوله إلى تشانجيانغ وإقليم هاينان الجنوبي.

وتسبب كوينو في مصرع شخص وإصابة ما يقرب من 400 في تايوان الأسبوع الماضي، وألحق أضرارا بالغة في جزيرة أوركيد النائية قبالة الساحل الشرقي لتايوان.


ولا تزال السلطات الصينية في حالة تأهب قصوى على الرغم من أنه ليس من المرجح أن يتجه كوينو إلى الداخل نحو المدن الصينية المكتظة بالسكان.

الأرصاد الجوية السلطات الصينية المدن الصينية جزيرة هاينان قوانجدونج

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