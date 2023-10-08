شاهد| مصرع 15 إسرائيليا في هجوم جديد على يد المقاومة جنوب عسقلان

أفادت صحيفة وسائل إعلام إسرائيلية بمصرع 15 إسرائيليا في توغل جديد لمقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية، جنوب عسقلان.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، الناطقة بالإنجليزية، فإن 15 إسرائيليا لقوا مصرعهم في وقت متأخر من صباح الأحد على يد مقاتلي المقاومة الفلسطينية بعد أن توغلوا إلى منطقة مفكيم حول الطريق 4، جنوب عسقلان.

وقالت القناة 12 العبرية، إن أعداد الوفيات بلغت 350 شخصا منذ بدء القتال وحتى الآن.

كما أفادت جيروزاليم بوست بأن أعداد المصابين تجاوزت 1900 شخصا.

استشهاد 313 شخصا وإصابة 1990 آخرين

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، استشهاد 313 شخصا وإصابة 1990 آخرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.