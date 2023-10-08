أول تعليق من محمد عواد بعد الفوز على البنك الأهلي

علق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على الفوز على البنك الأهلي أمس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “الحمد لله”.

وعلق أحمد الجارحي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار الحكم محمد معروف، بطرد محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأشهر حكام اللقاء البطاقة الحمراء في وجه محمد عواد قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول، بسبب تدخل مع كريم بامبو، مهاجم البنك الأهلي، خارج منطقة الجزاء.

وقال الجارحي، في تصريحات تلفزيونية: "استدعاء الفار لـ محمد معروف قد يكون لتحديد إذا ما كانت المخالفة داخل منطقة الجزاء أو خارجها، لأن خارج منطقة الجزاء تستوجب الطرد، بينما داخل منطقة الجزاء يخفف الطرد لإنذار، وهذا الاحتمال الأكبر للاستدعاء".

فاز الزمالك على البنك الأهلي

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليحقق الفارس الأول انتصاره الأول في مسابقة الدوري هذا الموسم.