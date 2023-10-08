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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراء أول جراحة لاستئصال جزء من البروستاتا بالتبخير في مستشفى شرم الشيخ

إجراء عملية
إجراء عملية

أجرى فريق طبي بمستشفى شرم الشيخ الدولي بنجاح أول جراحة من نوعها لاستئصال جزء من البروستاتا باستخدام خاصية التبخير، تحت إشراف مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي الدكتور أحمد عبد الحميد.

وذكر فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء- في بيان، اليوم الأحد، أن أحد المواطنين، يبلغ من العمر 70 عامًا، حضر إلى المستشفى يعاني من آلام مبرحة بسبب وجود حصوات في الحالب والمثانة وتضخم بالبروستاتا واحتباس بولي، وعلى الفور جرى إجراء التحاليل الطبية اللازمة والإشاعات، خاصة أن المريض كان قد سبق له إجراء جراحة قلب مفتوح (زرع ثلاثة شرايين)، كما جرى عرض المريض على استشاري القلب، وعقب انتهاء الفحوص تبين أنها تسمح بإجراء الجراحة.


وقام الفريق الطبي بتحضير المريض، وجرى تفتيت الحصوات بالحالب والمثانة بواسطة المنظار وتركيب دعامة بالحالب الأيسر، كما جرى استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا بواسطة جهاز التبخير (تحت التخدير النصفي).

بدوره.. قال رئيس فرع الهيئة الدكتور أيمن رخا، إن هذه أول حالة لاستئصال جزء من البروستاتا بالتبخير في جميع مستشفيات المحافظة، موضحا أن الرعاية الصحية على مستوى المحافظة في تقدم مستمر.

من جهته.. أوضح القائم بالعملية الدكتور أحمد إمام، أن هذا الجهاز يجرى خلاله استئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية، أو تبخيرها، ويعطي نتائج مرضية، محذرا من إهمال المريض لتضخم البروستاتا، والتي تزيد مع تقدم السن فوق الـ 50 عاما، لكون إهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى، ويسبب فشلًا كلويًا، كما يؤدي إلى تكوين حصوات مستمرة في المثانة.

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