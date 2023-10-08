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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الاحتلال الإسرائيلي

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 400 شخصًا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن من بين القتلى كان العشرات من الجنود وأفراد الشرطة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الجرحى في المستشفيات وصل إلى 2048، بينهم 20 في حالة حرجة و330 في حالة خطيرة.

وأمس السبت، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

اجتياز الخط الدفاعي للعدو

وقالت المقاومة في بيان السبت: “إنه في ظل غطاء صاروخي مكثف، واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

طوفان الأقصى الصحة الإسرائيلية إسرائيل تايمز أوف إسرائيل وزارة الصحة الاسرائيلية

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