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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان حالة الحرب .. سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المدارس حتى الثلاثاء

علم إسرائيل
علم إسرائيل

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، الدخول في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.

ويعطي قرار مجلس الوزراء الأمني الرفيع المستوى هذا الإعلان صفة قانونية تماشيًا مع القانون الأساسي للحكومة، الذي ينص في المادة 40 منه على أنه لا يمكن للكيان الذهاب إلى الحرب دون قرار حكومي.

من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بند الحرب.

وكان نتنياهو قد قال بالفعل إن البلاد في حالة حرب بعد عملية “طوفان الأقصى” على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل المئات.

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