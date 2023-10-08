إسرائيل تبدأ الحرب ضد غزة وتستدعي الاحتياط.. فما هذه القوات؟

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "إسرائيل تبدأ الحرب ضد قطاع غزة وتستدعي قوات الإحتياط .. فما هي هذه القوات ؟".

وأضاف التقرير ، أن هناك حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل بعد هجمات حماس المباغتة برا وجوا أمس، مشيراً إلى أن هناك غارات جوية مستمرة وحشود عسكرية هائلة واستدعاء لجنود الإحتياط داخل قوات الإحتلال.

وتابع التقرير أن عام 1984 نشأ نظام خدمة الإحتياط الأمريكي بموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الإحتياط مالم يحصل علي إعفاء، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الجيش في حالة الطوارئ.