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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تبدأ الحرب ضد غزة وتستدعي الاحتياط.. فما هذه القوات؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "إسرائيل تبدأ الحرب ضد قطاع غزة وتستدعي قوات الإحتياط .. فما هي هذه القوات ؟".

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أمريكا تعترف: إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام 1973

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حركة الجهاد الفلسطينية : وقف إطلاق النار مع إسرائيل قريبا أمر مستحيل

 

وأضاف التقرير ، أن هناك حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل بعد هجمات حماس المباغتة برا وجوا أمس، مشيراً إلى أن هناك غارات جوية مستمرة وحشود عسكرية هائلة واستدعاء لجنود الإحتياط داخل قوات الإحتلال.

وتابع التقرير أن عام 1984 نشأ نظام خدمة الإحتياط الأمريكي بموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الإحتياط مالم يحصل علي إعفاء، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الجيش في حالة الطوارئ.

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