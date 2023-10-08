إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون ضد اتفاق العفو الكتالوني المحتمل

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، وهم يلوحون بأعلام إسبانيا وكتالونيا، في شوارع برشلونة، اليوم الأحد، احتجاجا على اتفاق عفو محتمل يجب على الاشتراكيين الإسبانيين إبرامه بسبب محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 إذا كانوا يريدون تشكيل حكومة.

وجاء الاحتجاج، الذي نظمته منظمة سوسيتات سيفيل كاتالانا المناهضة للانفصال، بعد خمسة أيام من ترشيح القائم بأعمال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني للحصول على دعم الأحزاب السياسية الأخرى لولاية جديدة.

ويحتاج بيدرو سانشيز إلى دعم الحزبين الانفصاليين الكتالونيين Junts وEsquerra Republica de Catalunya، اللذين يريدان العفو الذي لا يحظى بشعبية مقابل الأصوات في البرلمان.

وحضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، وسانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي قالت الشرطة إنها اجتذبت 50 ألف متظاهر.

وقال خافيير تابيا (55 عاما) وهو عامل في مجال المواد الكيميائية 'العفو من شأنه أن يقوض السلطة القضائية. والعفو من شأنه أن يضع الحكومة فوق الديمقراطية وسيادة القانون'.

وقالت إيزابيل مارتينيز وهي تحمل لافتة كتب عليها 'إسبانيا للبيع': 'لا يمكننا السماح بالعفو لأنه ليس كل الكتالونيين يعتقدون أنه يجب العفو عن هؤلاء (الانفصاليين). إنهم يريدون العيش في صراع إلى الأبد لكننا نريد أن نعيش في سلام'.

ودافع سانشيز عن سياسته التصالحية مع كتالونيا، بما في ذلك العفو عام 2021 عن تسعة زعماء مسجونين، وقال إن أزمة 2017 'لم تجلب شيئًا جيدًا'.

وقال فيجو للحشد يوم الأحد 'هذا ليس عفوا يسعى للمصالحة. الشيء الوحيد الذي يسعى إليه هو جعل (سانشيز) رئيسا للحكومة'.

ومن المحتمل أن يشمل العفو أكثر من 1400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، وفقًا لتقديرات مجموعة أومنيوم الكتالونية المؤيدة للانفصال. هؤلاء هم مزيج من الأشخاص في السجن ويواجهون اتهامات.

وسيكون هذا هو الأكبر في إسبانيا منذ العفو الشامل لعام 1977 عن الجرائم المرتكبة خلال دكتاتورية فرانسيسكو فرانكو، وأول قانون عفو ​​تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1991، وفقًا لمجلس أبحاث CSIC الإسباني.

وقال حوالي 70% من المشاركين - 59% منهم من أنصار الاشتراكيين - إنهم ضد فكرة العفو في استطلاع للرأي أجري في منتصف سبتمبر.

وإذا لم يحصل أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء على الأغلبية بحلول 27 نوفمبر، فلا بد من الدعوة إلى إعادة الانتخابات.