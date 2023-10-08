بلينكن: حماس تستخدم الهجوم لتعطيل جهود التطبيع في المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حماس وربما إيران الداعمة لها تستخدمان الهجوم كوسيلة لعرقلة الجهود المبذولة لتطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية.

وقال لقناة أيه بي سي: بقدر ما، كان المقصود من ذلك هو محاولة عرقلة الجهود التي سيتم بذلها، فهذا يعني الكثير. وأضاف: "التركيز الآن ينصب على التعامل مع هذا الهجوم، والتعامل مع حماس".

قال إن التطبيع، إذا تم تحقيقه في نهاية المطاف، يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي حديثه لشبكة سي أن أن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل على تأكيد التقارير التي تفيد بمقتل أو فقد العديد من الأمريكيين.