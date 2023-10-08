ليبرمان: قرار القضاء على حماس شرط المشاركة بحكومة الطوارئ الإسرائيلية

أعلن رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن حزبه سينضم إلى حكومة طوارئ إسرائيلية، إذا كان الهدف هو تدمير حماس، وكتب على حسابه X (تويتر السابق): "إذا وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع ورئيس الأركان أمام الكاميرات وأبلغوا شعب إسرائيل أن الحكومة قررت القضاء على منظمة حماس وجميع قادة المقاومة، ولن تقبلوا بأقل من ذلك، سأنضم إلى حكومة طوارئ دون أي شروط. "

وأضاف بحسب صحيفة يدديعوت أحرونوت الإسرائيلية: "أكرر وأؤكد، فقط التزام لا لبس فيه - لا حداد، لا لجان، لا تلعثم، فهذا وحده يعني حكومة طوارئ حقيقية، وبهذه الطريقة فقط سنعيد الأمن لسكان الجنوب وبقية المناطق، وباق البلاد وإعادة الأسرى والمفقودين".