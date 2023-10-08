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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الطلابية المتنوعة

جولة تفقدية
جولة تفقدية

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خيام الانشطة الطلابية بالحرم الجامعي الذي تنظمه الادارة العامة لرعاية الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد. 

 تفقد الجوالة والخدمة العامة وحضور مراسم تحية العلم معلنًا بدء أسبوع استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد وتم التقاط الصور التذكارية مع جوالي الجامعة. 

كما قام بجولة تفقدية لخيام  الانشطة الطلابية والتي تضم ادارات النشاط ( الرياضي - الثقافي - الاجتماعي - الفني - الاتحادات والاسر والطلابية - ذوي الاحتياجات الخاصة - اعداد القادة - العلمي - التكافل الاجتماعي) كما قام  بزيارة خيمة اتحاد الطلاب وطلاب من اجل مصر.

أكد  خاطر على اهتمام الجامعة بالانشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع وتنمية الشباب ثقافيًا، اجتماعيًا وعلميا وتساهم  في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب وتنمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة، تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى أن اسبوع الاستقبال يهدف الى تعريف الطلاب الجدد بالانشطة التي تقدمها الادارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف الي صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لاعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

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الإحتياجات الخاصة الانشطة الطلابية النشاط الرياضى ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس جامعة المنصورة شئون التعليم والطلاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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