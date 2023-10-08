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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد بطولة العالم للكاراتيه التقليدي في أوزباكستان برصيد 20 ميدالية

صدى البلد

حصد منتخب مصر للكاراتيه التقليدي، بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي، المقامة في أوزباكستان.

وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة، برصيد 20 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ميداليات ذهبية، و7 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، وسط منافسة قوية وشديدة، شارك فيها أكثر من 640 لاعبا ولاعبة، مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

حقق الميدالية الذهبية كلا من: راميى عبد الفتاح وآلاء عماد ومحمد عشري وتسنيم وليد وإسلام أحمد وملك هشام وعبد الرحمن يسري وإهداء موسى.

بينما كانت الميداليات الفضية من نصيب كلا من: إسلام حلمي وآية علي وبسملة أحمد ويوسف عبد العاطي وتسنيم وليد ومعاذ طارق سید وريتاج عصام.

فيما حقق الميداليات البرونزية، كلا من: صلاح سعيد وعبیر شریف وبسملة هاني وحنين محمود ومعاذ وليد.

من جهته، وجه الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي ورئيس بعثة مصر في البطولة، الشكر لسفيرة مصر في أوزباكستان أميرة فهمي، وحنان بشاري نائب السفير، وجميع أعضاء السفارة على استقبال البعثة المصرية، وتحفيزهم خلال المنافسات؛ مما كان له أثرا كبيرا على معنويات اللاعبين.

كما أهدى “المكاوي”، هذا الإنجاز، إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، والذي كان على اتصال مستمر بالبعثة، متابعا للبطولة والنتائج أولا بأول؛ مما كان له الأثر الطيب في نفوس اللاعبين.

ومن المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة، فجر بعد غد الثلاثاء؛ بعد الفوز بلقب بطولة العالم.

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