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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيع دلوقتي.. أسعار الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر، يقدمها موقع "صدى البلد"، من خلال نشرة مفصلة لـ  أسعار الذهب اليوم ، الموافق الأربعاء 8- 10 -2023 لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر وصلت إلى مستويات قياسية، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوق المعدن الأصفر الذي هو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب 

سعر الذهب اليوم الاحد 8 - 10- 2023

 متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440 جنيها.
الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب الأحد 2 - 10- 2023

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,463 جنيها شراء 2,474 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,258 جنيها شراء 2,268 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,155  جنيها شراء 2,165 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,847  جنيها شراء 1,856 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,437 جنيها شراء 1,443 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,231 جنيها شراء 1,237 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الأونصة بيع 76,595 جنيها شراء 76,950 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 17,240 جنيها شراء 17,320 جنيها.
الكيلو بيع 2,462,857 جنيها شراء 2,474,286 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، فتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر؛ فيتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط.

 

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