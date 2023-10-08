نجم الأهلي يغادر ملعب المباراة بسبب إصابته القوية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مغادرة إمام عاشور ملعب المباراة بسبب الإصابة أمام الإسماعيلي .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ إمام عاشور يغادر ملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي بسبب الإصابة. ".



تعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مواجهة نادي الإسماعيلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

أحرز بيرسي تاو هدف تقدم النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .