تعرف علي مدة غياب أمام عاشور علي الأهلي بعد اصابته

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن فترة غياب امام عاشور عن الاهلي بعد الاصابة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"طبيب الاهلي : اصابة امام عاشور عبارة عن كدمة اسفل الساق وسيحتاج ١٠ ايام للتعافي".

تلقى جمهور الأهلي ومنتخب مصر صدمة قاسية، بإصابة مسمار خط الوسط إمام عاشور، الذي خلع قلوب الجماهير عقب سقوطه ومغادرته أرض الملعب، خلال لقاء فريقه مع الاسماعيلي، الذي انتهى منذ قليل بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة.

أثار بكاء اللاعب إمام عاشور قلق جماهير الكرة المصرية بوجه عام، والاهلاوية بشكل خاص، خاصة بعدما تقرر نقل أمام عاشور بشكل عاجل إلى المستشفى، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض.