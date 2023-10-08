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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

امام عاشور
امام عاشور

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن تشخيص إصابة إمام عاشور لاعب الفريق بسيطة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي المقامة حاليا باستاد برج العرب فى الأسبوع الثالث لبطولة الدوري .

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن اللاعب أجرى أشعة على قدمه بعد الآلام الشديدة التى شعر بها بعد اصابته وأثبتت الأشعة أنه تعرض لكدمة قوية فى قدمه ولا يوجد أى كسور فى وجه القدم .

ودخل إمام عاشور فى نوبة بكاء بعد تعرضه للاصابة ومع نزول الجهاز الطبى للنادي الأهلي الذى حاول اسعاف اللاعب ولكن مع شدة الألم باصابته فى وجه القدم تم خروج اللاعب وسرعان ما تم نقله للمستشفى لاجراء الأشعة اللازمة والتعرف على حجم الاصابة .

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