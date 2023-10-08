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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطعيم لاعبي الأهلي استعدادًا لرحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا في الدوري الإفريقي

صدى البلد

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطعيمات مختلفة، عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة؛ في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وحرص الجهاز الطبي على منح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

وحقق الفريق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

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