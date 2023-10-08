الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

أفادت مصادر داخل النادي الأهلي، بأن حالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، تحتاج إلى الراحة لمدة 10 أيام، بناء على الفحوصات الأولية التي أجراها اللاعب بمستشفى العجمي، بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت على استاد برج العرب في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد" إن الأشعة أثبتت تعرض اللاعب لكدمة قوية في قدمه، ويحتاج إلى الراحة التامة، وعدم وجود أي كسور أو شروخ فى منطقة الكدمة .

وغادر إمام عاشور مباراة الأهلي والاسماعيلى بعد اصابته وتوجه برفقه طبيب الفريق الدكتور عبد المجيد أمين الى المستشفي فى ظل معاناة اللاعب من ألم شديد فى قدمه موضع الكدمة .

ماذا قال كولر بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادته بتحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي قبل توقف الدوري، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة قوية أمام منافس صعب.

وأكمل كولر حديثه: «الأهلي قدم أداءً جيدًا طوال المباراة أمام منافس قوي ومنظم، ولكن التركيز والتحضير الجيد للمباراة كان عنصرًا مميزًا لدينا اليوم، ويعد السبب وراء تحقيق المكسب».

وأضاف كولر: «إصابة إمام عاشور دفعتنا إلى إجراء تغيير إجباري، هو لاعب مهم وأتمنى ألا تطول مدة غيابه عن الفريق بعد الاطمئنان على حالته من نتيجة الأشعة».

وعن مستوى الفريق اليوم قال كولر: «اجتهدنا كثيرًا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، خصوصًا أننا واجهنا منافسًا جيدًا جدا، وليس من السهل فرض مستواك الفني عليه، لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خصوصًا في الجانب الهجومي».

وواصل كولر: «سعيد بمستوى الشناوي في لقاء اليوم، وهذا أمر إيجابي له وللمنتخب المصري قبل المعسكر القادم».

وعن مستوى طاهر: «اللاعب أدى بشكل جيد اليوم، والمباراة السابقة أيضًا ودوره وتحركاته مؤثرة وإيجابية».

وأضاف: «الأهلي ليس لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم؛ لكن هناك أمورًا تحتاج إلى تحسن فيما هو قادم».

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.