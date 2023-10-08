عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الليلة ليلته.. بيرسي تاو يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في شباك الإسماعيلي

صدى البلد

أحرز بيرسي تاو الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآ ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

ونجح بيرسي تاو في إحراز الهدف الثاني له، والثالث لفريقه، في الدقيقة 65 ليعزز تقدمه فريقه بثلاثية نظيفة.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين حتى نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق بيرسي تاو بعد هجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

إصابة إمام عاشور  

دخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

ولجأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لحدوث أول تبديل اضطراري بخروج إمام عاشور وتواجد طاهر محمد طاهر.
 وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 40 ضياع هدف محقق للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.


 

ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.


بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع :  محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. تشخيص إصابة إمام عاشور .. واللاعب يغادر المستشفى .. خاص

عاجل .. نقل إمام عاشور إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رسميا.. إسرائيل تعلن حصيلة خسائرها البشرية من عملية طوفان الأقصى.. الرقم صادم

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة وإجراءات عاجلة من الحكومة للمواطنين غدا.. اعرف التفاصيل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 413 مواطنا في قطاع غزة

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لجولاته السابقة بمحافظات الجمهورية

اللوء أحمد حمدي| أنشئ كباري عبور حرب أكتوبرر..واستشهد على الجبهة وسط جنوده

طارق نصير: حماة الوطن يضع كل إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

موسى:موقف مصر في القضية الفلسطينية ثابت وواضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم .. صور رومانسيه تجمع بين مى عمر وزوجها

ماذا تفعل حشرة البق بجسمك ؟

الصين تهاجم "نوبل" لمنحها جائزة السلام إلى ليو شياوبو ..ما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الليمون قبل النوم؟

فيديو

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ