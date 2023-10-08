الليلة ليلته.. بيرسي تاو يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في شباك الإسماعيلي

أحرز بيرسي تاو الهدف الثالث في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآ ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

ونجح بيرسي تاو في إحراز الهدف الثاني له، والثالث لفريقه، في الدقيقة 65 ليعزز تقدمه فريقه بثلاثية نظيفة.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما على الإسماعيلي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين حتى نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق بيرسي تاو بعد هجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

إصابة إمام عاشور

دخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

ولجأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لحدوث أول تبديل اضطراري بخروج إمام عاشور وتواجد طاهر محمد طاهر.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 40 ضياع هدف محقق للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح في استخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.





ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.



بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي