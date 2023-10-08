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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي

حسن الشحات
حسن الشحات

نجح حسين الشحات في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيل كوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي منفردا بالمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

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ونجح بيرسي تاو في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 24؛ بعد هجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تعرض إمام عاشور لإصابة  قوية خلال مواجهة الإسماعيلي 

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

ولجأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لحدوث أول تبديل اضطراري بخروج إمام عاشور وتواجد طاهر محمد طاهر

ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.


بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع :  محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي

الاسماعيلي حسين الشحات الدوري المصري الأهلى بيرسي تاو

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