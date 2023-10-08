فرنسا وأوكرانيا وألمانيا تعلن وجود مواطنين لها بين القتلى والأسري في إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن امرأة فرنسية في إسرائيل توفيت في سياق الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية يوم السبت، دون تقديم تفاصيل.

وجاء في البيان أن الفرق الفرنسية في إسرائيل وباريس تحاول توضيح أوضاع العديد من المواطنين الذين لم يتم تحديد أماكنهم.

فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن عليها أن تفترض أن مواطنين ألمان من بين الذين تم أسرهم أمس. ولم يذكر عدد الأشخاص هناك.

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن امرأتين أوكرانيتين قتلتا. وأضاف أن كلاهما عاشا في إسرائيل لفترة طويلة، دون أن يوضح ظروف وفاتهما.

بدورها أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية أن مواطنين بيلاروس أصيبا خلال قصف مدينة عسقلان، أحدهما في حالة خطيرة.