مفاجأة سارة وإجراءات عاجلة من الحكومة للمواطنين غدا.. اعرف التفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعلن غدًا تفاصيل مبادرة لخفض أسعار 9 سلع غذائية.

انخفاض الأسعار

وأوضح خلال برنامج “علي مسئوليتي والمذاع عبر قناة ”صدى البلد"، أن هناك تكليف من الرئاسة للحكومة يتعلق بضرورة التركيز على مسألة خفض الأسعار، لافتا إلى أن بعض السلع قد شهدت انخفاضًا في أسعارها، على سبيل المثال، انخفضت أسعار السكر بمقدار 8 جنيهات، ومن المتوقع أن تنخفض 3 جنيهات إضافية غدًا؛ ليصبح إجمالي الانخفاض 11 جنيهًا.

تخفيض السلع

وأكد أن الدولة لن تفرض تسعيرًا جبريًا، ولكنها ستتفق على تحديد سعر للسلع لا يزيد عنه، مضيفا: “من المتوقع أن تتضمن المبادرة، إجراءات؛ لخفض أسعار 9 سلع غذائية مختلفة، بهدف تخفيف العبء على المواطنين، وتحسين الأوضاع الاقتصادية”.