الحديدي: 700 قتيل إسرائيلي حصيلة اليوم الثانى لعملية طوفان الأقصى

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن لليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى المباغته التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وإنقضت خلالها براً وبحراً وجوا وأردت 700 قتيلاً في إسرائيل وأكثر من 100 أسير والالاف الجرحى وفقاً للمصادر الإسرائيلية الرسمية وهي الحصيلة الأكبر منذ خمسين عاماً منذ حرب أكتوبر مما دفع تل أبيب لإعلان حالة الحرب رسمياً.



ولفتت الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON إلى الضحايا الفلسطنيني بلغت أعداهم 412 شهيداً حيث قامت سلطات الإحتلال بقصف قطاع غزة بالطائرات والصواريخ قصفاً مبرحاً منذ الأمس مستهدفة ابراجاً ومنازل سكنية.

وعلقت الحديدي على المساعدات الأمريكية التي تقترب من إسرائيل من طائرات عسكرية ومعدات وحاملة طائرات قائلة :" مساعدات في الطريقة وأنا مش عارفة ليه المعدات والطائرات اللي رايحة وحاملة طائرة وأنا الصراحة مش فاهمه ليه كل الدعم ده ؟ هي إسرائيل محتاجة لدعم عسكري أكتر من كده إيه ؟ ماحنا عارفين أن واشنطن طول الوقت بتبقي إسرائيل متفوقة عسكرياً وتقنياً دائماً ".



وإنتقدت الحديدي تناول الصحف العالمية لعملية طوفان الأقصى ومحاولة إظهار إسرائيل بالضحية وتصدير المظلومية إلا قليل منها قائلة : الصحف العالمية إلا القليل منها حاولت تصدير فكرة المظلومية متجاهلة الشعب الفلسطيني الأعزل تحت القصف الإسرائيلي منذ الأمس وسط أوضاعاً إنسانية باتت أكثر صعوبة مع إقتراب نفاذ الغذاء والدواء والمؤن مع إحكام الحصار على القطاع وسط إنقطاع المياه والكهرباء.