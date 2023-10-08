تمارا حداد: الإحتلال الإسرائيلي الآن يستخدم سياسة الأرض المحروقة

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، من فلسطين، إن الإحتلال الإسرائيلي الآن يستخدم سياسة الأرض المحروقة والقوة التدميرية للبنية التحتية ويلحق الخسائر للشعب الفلسطيني.

وأضافت "حداد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن إسرائيل الآن تعاني حالة من الصدمة والارتباك نتيجة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قامت بالعملية العسكرية وانزال عسكري تحت إسم "طوفان الأقصي" ، هذه العملية هي رد طبيعي نتيجة أفعال يقوم بها الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واقتحامات للفلسطينين.

وتابعت أن الإحتلال الإسرائيلي لا يتعلم الدرس بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولا يريد أن يترك الأرض الفلسطينية، بل يريد تحرير أرضه من جديد.