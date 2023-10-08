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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طوفان الأقصى.. ارتفاع عدد القتلي الإسرائيليين إلي 600 وأكثر من 2000 جريح

القتلي
القتلي

قالت مذيعة قناة العربية، إن القناة 13 الإسرائيلية كشفت عن ارتفاع عدد القتلي الإسرائيليين نتيجة عملية طوفان الأقصى إلي 600 شخص وأكثر من 2000 جريح حتي الآن.

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وعرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "إسرائيل تبدأ الحرب ضد قطاع غزة وتستدعي قوات الاحتياط .. فما هي هذه القوات ؟".

حالة استنفار غير مسبوقة

وأضاف التقرير أن هناك حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل بعد هجمات حماس المباغتة برا وجوا أمس، مشيراً إلى أن هناك غارات جوية مستمرة وحشود عسكرية هائلة واستدعاء لجنود الاحتياط للانضمام إلى صفوف قوات الإحتلال.

وتابع التقرير أنه في عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط بموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط مالم يحصل علي إعفاء، ويهدف هذا النظام إلي تعزيز الجيش في حالة الطوارئ.

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