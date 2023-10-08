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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إسرائيل تطلب إعادة الأسرى.. أحمد موسى يكشف مفاجأة على الهواء

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن هناك ما يقرب من 100 أسير إسرائيلي لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الأجانب من الجنسيات الأوروبية.

وأضاف موسي خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”، أن إسرائيل طلبت الوساطة المصرية؛ للتدخل في قضية الأسرى لدى حماس، وحركة الجهاد الإسلامي؛ بهدف تحريرهم، لافتا إلى أن حماس أكدت أنها لن تتحدث عن هدنة في هذه المرحلة؛ ما لم تتوقف الهجمات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود تأكيدات من الولايات المتحدة بدعمها لإسرائيل في هذه التطورات، وأن إسرائيل تستمر في عمليات القصف والاعتداء على غزة، مما يشكل جرائم حرب. 

وأكد أن العالم يتقاعس في التحرك والاستجابة لهذه الأحداث، وأنه من الضروري حل القضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل دائم يشمل إقامة دولتين.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وحقوقه، ويستخدم الأسلحة الخفيفة ضد الهجمات الإسرائيلية القوية، مؤكدًا أهمية حل القضية الفلسطينية بشكل عادل وسلمي؛ من خلال تنفيذ مفاهيم الدولتين واحترام حقوق الإنسان.


 

أحمد موسى الاحتلال الاسرائيلي “صدى البلد الجنسيات الأوروبية الجهاد الإسلامي

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