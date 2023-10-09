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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارات من النيابة بشأن شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق باستعجال تحريات المباحث حول واقعة اتجار شخصين في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في التجمع الأول للوقوف على ملابسات الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شخصين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية كبيرة وقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بمحافظة الجيزة بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول ، تم ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية".


وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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