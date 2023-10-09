عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور عن عشوائية المكملات وفوضي الفيتامينات  وجنون المنشطات.
  

وأكد شعبان أن هناك دراسة حذرت من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى،  دون إشراف طبي مؤكدا أنها لا تفيد القلب، وفى بعض الحالات قد تسبب أضرارا صحية.


ووفقا للدراسة التي أعدتها جامعة «فرجينيا الغربية» في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت في مجلة «حوليات الطب الباطنى»،

فإن المكملات الغذائية التي تجمع بين الكالسيوم وفيتامين «د» 
مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الكالسيوم أو فيتامين «د» الذي يتم تناوله بمفرده لم يكن له أي مخاطر أو فوائد صحية.

على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن بعض التدخلات لها تأثير على الوفاة وصحة القلب والأوعية الدموية

فإن الغالبية العظمى من الفيتامينات والمعادن وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية لم يكن لها تأثير ملموس على البقاء أو الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية" لكن الإشراف الطبي ضرورة حتمية.

وشددت الدراسة على ضرورة أن يركز الناس على الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي للقلب،

لأن المعلومات المتوفرة 
تظهر بشكل متزايد أن غالبية البالغين الأصحاء لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية.
التي قد تؤدي إلي الفشل الكلوي واضطراب أيونات الدم والجفاف واضطرابات في الجهاز الهضمي والعصبي وهشاشة العظام، وأحيانًا اختلال كهربي وسكتة قلبية أو دماغية 
إذا انخفضت أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم انخفاضا حادا.

أما الهرمونات والستيرويدات ومدرات الدول 
والمنشطات ومشروبات الطاقة قد تكون قاتلة فعلا وتدمر كليتك وترفع ضغطك  في مرمي الموت القلبي المفاجئ.

 

استشارى امراض القلب الإصابة بالسكتة الدماغية الدكتور جمال شعبان السكتة الدماغية الفشل الكلوي امراض القلب تسبب الفشل الكلوى جمال شعبان استشاري امراض القلب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. فقدان مصور صحيفة إسرائيلية عقب مقتل زوجته

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

عايز أبلّغ عن جريمة يا حضرة الظابط |السواق شاف مشهد صادم بأكتوبر

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

استهداف المواطنين برصاص حي.. إسرائيل تجري عمليات انتقامية وتطور بشكل المقاومة|طوفان الأقصى

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ