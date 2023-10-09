جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور عن عشوائية المكملات وفوضي الفيتامينات وجنون المنشطات.



وأكد شعبان أن هناك دراسة حذرت من تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية الأخرى، دون إشراف طبي مؤكدا أنها لا تفيد القلب، وفى بعض الحالات قد تسبب أضرارا صحية.



ووفقا للدراسة التي أعدتها جامعة «فرجينيا الغربية» في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشرت في مجلة «حوليات الطب الباطنى»،

فإن المكملات الغذائية التي تجمع بين الكالسيوم وفيتامين «د»

مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومع ذلك لم يكن هناك دليل على أن الكالسيوم أو فيتامين «د» الذي يتم تناوله بمفرده لم يكن له أي مخاطر أو فوائد صحية.

على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن بعض التدخلات لها تأثير على الوفاة وصحة القلب والأوعية الدموية

فإن الغالبية العظمى من الفيتامينات والمعادن وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية لم يكن لها تأثير ملموس على البقاء أو الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية" لكن الإشراف الطبي ضرورة حتمية.

وشددت الدراسة على ضرورة أن يركز الناس على الحصول على العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي للقلب،

لأن المعلومات المتوفرة

تظهر بشكل متزايد أن غالبية البالغين الأصحاء لا يحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية.

التي قد تؤدي إلي الفشل الكلوي واضطراب أيونات الدم والجفاف واضطرابات في الجهاز الهضمي والعصبي وهشاشة العظام، وأحيانًا اختلال كهربي وسكتة قلبية أو دماغية

إذا انخفضت أملاح البوتاسيوم والماغنسيوم انخفاضا حادا.

أما الهرمونات والستيرويدات ومدرات الدول

والمنشطات ومشروبات الطاقة قد تكون قاتلة فعلا وتدمر كليتك وترفع ضغطك في مرمي الموت القلبي المفاجئ.