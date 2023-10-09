قناة عبرية: 40 فتحة بالسياج الحدودي بين غزة ومستوطنات الغلاف

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الإثنين، إن هناك تقديرات بوجود 40 فتحة بالسياج الحدودي تمكنت عناصر المقاومة الفلسطينية من فتحها بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يجري مسحا بالمنطقة، بسبب وجود شبهات حول تسلل عناصر من المقاومة عبر نفق إلى كفار عزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 6 مناطق في مستوطنات غلاف غزة تدور بها اشتباكات حاليا مع عناصر المقاومة الفلسطينية. منها بئيري وشعار هنيغف وعلوميم وكفار عزة ونيريم وحوليت.

وتتواصل عملية "طوفان الأقصى" والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في غلاف غزة، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات ومستوطنات الاحتلال.