داليا أيمن: حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لزياراته للمحافظات| شاهد

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن الفترة الحالية حاسمة وهامة للغاية في تاريخ مصر، مؤكدة أن جميع مؤسسات الدولة تستعد للاستحقاق الرئاسي.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بدأت بنشاط كبير



وأضافت داليا أيمن خلال تقديمها برنامج"صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بدأت بنشاط كبير على الصفحة الرسمية للحملة، في الترتيبات الأولية والاستعدادات بإجراءات إطلاق الحملة.



وتابعت الإعلامية داليا أيمن:"الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تنشر فيديو لزياراته للمحافظات و الاستماع إلى رؤية ومطالب المواطنين"