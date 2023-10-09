عميد معهد التغذية السابق يحذر من تناول مثلجات الآيس كريم للحوامل ..فيديو

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية السابق، إن الملح وسيلة من وسائل حفظ الطعام، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة تاريخية كان يستخدمها القدماء المصريون في حفظ الطعام، وكانوا أيضاً يقومون بتجفيف البامية من المياه ليتم الاحتفاظ بها لوقت أطول.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن جميع الأكلات تحتوي علي البكتيريا ولكن بمعدل مناسب، وهناك أكلات تسبب الإجهاض للسيدات الحوامل ويجب الإبتعاد عنها مثل مثلجات الآيس كريم إلا في حالة ضمان حالة الحفظ الخاص بها.

وتابعت الدكتورة جيهان فؤاد: ممنوع تناول الطعام النيئ الغير مطهي بشكل نهائي لانه يسبب الأورام ولابد من تجنبها بشكل كافي.