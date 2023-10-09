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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: طوفان الاقصي رسالة تحذير من تداعيات جمود الأوضاع في الأراضي المحتلة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ادانت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن  سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية منذ فجر يوم السابع من أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين. 

وتتقدم الدكتورة سماء سليمان بخالص العزاء وصادق المواساة فى الشهداء الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
واستنكرت ما ألحقته الاعتداءات الإسرائيلية من دمارٍ هائل فى ممتلكات المدنيين الفلسطينيين. 

وأكدت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وحقه فى الدفاع عن نفسه. 

ونوهت الدكتورة سماء سليمان ان عملية طوفان الاقصي نتيجة  جمود الاوضاع في الاراضي المحتلة وحرمان الشعب الفلسطيني من أي أفق سياسي جاد لتسوية الصراع الذي طال أمده واستمرار العنف الموجة للشعب الفلسطيني وعدم توفير الحماية، وإنهاء الممارسات العنصرية والاستيطانية لسلطات الاحتلال والذي تسبب في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية وسط أوضاعٍ معيشية بالغة الصعوبة وفي ظرف اقليمي ودولي مأزوم.

وأكدت الدكتورة سماء سليمان أن طوفان الاقصى نتيجة عدم حيادية الولايات المتحدة الأمريكية وازدواجية المعايير، التي تتبنَّاها، وموقفها المتخاذل وصمتها إزاء الممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ودعمها المطلق لسلطة الاحتلال، وإعاقة أي جهود تستهدف قبول فلسطين عضوا كامل العضوية فى منظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي رسخ الفشل المزمن في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة. 

وطالبت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بضرورة العمل على إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتفعيل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وطالبت المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن الدولي؛ للاضطلاع بمسئولياته وإيقاف العنف الدائر، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الممارسات العنصرية والاستيطانية لسلطات الاحتلال، بما يجنِّب المنطقة مستويات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.

الاعتداءات الإسرائيلية حماه الوطن حزب حماة الوطن الشيوخ مجلس الشيوخ

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